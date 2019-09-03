Пулково может смягчить условия обслуживания для авиакомпании «Россия». Ранее перевозчик сообщил о накопившемся долге в 123 млн рублей

Управляющая аэропортом Пулково компания «Воздушные ворота Северной столицы» может смягчить условия обслуживания для авиакомпании «Россия», рассказал 3 сентября коммерческий директор оператора Евгений Ильин.

«Мы предложили свой вариант, они – свой, сейчас обсуждаем условия», – сказал он. Будет ли сумма долга скорректирована, либо смягчение коснется будущих периодов, топ-менеджер не раскрыл, но подчеркнул, что Пулково не устраивают низкие темпы роста перевозок «России», и новые правила должны стимулировать увеличение пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что петербургский аэропорт изменил условия договора обслуживания рейсов: с 1 августа у тех компаний, которые не увеличили минимум на 10% количество перевозимых пассажиров, Пулково требует оплату вперед.

Из-за этого у «России» образовался долг в 123 млн. Авиакомпания получила предупреждение, что в случае накапливания долгов ее полеты могут быть приостановлены.