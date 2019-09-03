Вторая жизнь призрачного ДОТа: у новой развязки ЗСД из болота спасли укрепление времен советско-финской войны

Строители Западного скоростного диаметра вместе с развязкой у Нового шоссе 3 сентября представили и полностью восстановленную бывшую долговременную огневую точку № 232 Карельского укрепленного района.

Фото: АО «ЗСД»

ДОТ был построен в 1931 году. Входил в состав Белоостровского батальонного района обороны. В качестве вооружения в нем были установлены три пулемета системы «Максим», для обзора был перископ, а внутри устроены системы подачи воды в кожухи пулеметов и отвода пороховых газов при интенсивной стрельбе.

В годы Великой Отечественной войны укрепление несло боевое дежурство под номером огневой точки – 174, с позывным «Воронка». НДОТ оборонял гарнизон из состава 106-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 22-го укрепленного района. Но в связи с тем, что ДОТ расположен в глубине боевого порядка батальонного района обороны, в боевых действиях он активного участия не принимал.

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Десятилетия после войны ДОТ находился в заброшенном состоянии, сильно затопленный, он медленно погружался в болото. Укрепление не состояло на учете в КГИОП и не числилось как объект культурного наследия. Де-юре ДОТ был ничем – «призраком», никак не представленным на кадастровых картах, пока в феврале 2019 года его не решили восстановить строители новой развязки ЗСД, которые обнаружили его на своей территории.

Фото: АО «ЗСД»/Коллаж

К работе подключились эксперты: руководитель региональной общественной организации по работе с молодежью «МПК «Сестрорецкий рубеж» Олег Бушко и директор Военного музея Карельского перешейка Баир Ириничев. Под их научным и методологическим руководством с восстановлением справились всего за полгода, не потратив на это ни копейки бюджетных денег. Теперь ДОТ выглядит почти как раньше, только с муляжами вместо пулеметов. В будущем он сможет принимать организованные экскурсии.