Россия потратит 132 млн рублей на систему Fan ID для футбольного Евро-2020

Система идентификации болельщиков во время проведения в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года обойдется в 132,7 млн рублей. Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, такие средства правительство РФ выделило Минкомсвязи из резервного фонда кабмина.

Деньги пойдут на изготовление, учет, выдачу, замену и поддержку работы персонифицированных карт зрителей – Fan ID, или паспорта болельщика. Fan ID – нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.

XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом-участником от России стал Санкт-Петербург, который примет 4 матча турнира: 3 игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).