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Туризм
03.09.2019 12:55
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Британцы не прилетят в Петербург по электронным визам. Петербург получит тот же список безвизовых стран, что и Калининград, считают в Смольном

Приехать в Петербург по электронным визам, вероятнее всего, смогут жители тех же 53 стран, которые могут сейчас в упрощенном порядке посетить Калининград. Об этом сообщил 3 сентября директор конгрессно-выставочного бюро Петербурга Андрей Мацарин.

«Пока обсуждается тот же список, что у Калининграда. Расширения пока нет», – сказал он. Таким образом, жители Великобритании не смогут пока приехать в Петербург по электронным визам, заявил Андрей Мацарин, комментируя перспективы роста пассажиропотока Пулково в связи с запуском дополнительных рейсов в Лондон от компании WizzAir.

По мнению главы конгрессно-выставочного бюро, единый список для Петербурга и Калининграда нужен для того, чтобы создать своеобразный треугольник: туристы будут въезжать в Калининград, а покидать Россию из Петербурга. «С точки зрения стратегии это логично», – заключил он.

Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным в середине июля, предусматривает выдачу иностранцам обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в электронной форме с 1 октября. Список стран, граждане которых смогут получить виртуальное разрешение без посещения консульских учреждений за рубежом, пока официально не представлен. Список стран, граждане которых смогут получить виртуальное разрешение без посещения консульских учреждений за рубежом, пока официально не представлен.

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