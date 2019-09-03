Петербургского туриста нашли мертвым в Заполярье. Больше месяца тело сторожила преданная собака

Турист из Петербурга погиб в Мурманской области. Больше месяца рядом с телом хозяина просидела его собака.

О гибели жителя Северной столицы 3 сентября сообщает СК России по Мурманской области. 66-летний петербуржец приехал на Ловозерские тундры 27 июля. Оставив машину на парковке, он направился в сторону Сейдозера. Обратно планировал вернуться через сутки, но со следующего дня перестал выходить на связь.

Утром 2 сентября тело туриста нашли примерно в 3,5 км от того места, где он оставил свой транспорт. Осмотрев останки мужчины и место происшествия, следователь пришел к выводу, что смерть петербуржца вряд ли была насильственной. Впрочем, назначена судебная медицинская экспертиза.

«Интерфакс» добавляет, что рядом с телом петербуржца были снаряжение, продукты питания, палатка, которыми владелец, судя по всему, воспользоваться не успел. Также рядом с ним находилась его собака, которая больше месяца сторожила его тело.

Реклама



В СКР отмечают, что точная дата смерти туриста будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, но известно, что явных признаков насильственной смерти не обнаружено.