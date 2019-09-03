Смольный обещает закончить работы в Муринском ручье в начале октября

Работы по очистке и берегоукреплению Муринского ручья в Петербурге закончат в начале октября. Об этом 3 сентября заявил глава комитета по природопользованию Смольного Денис Беляев.

По словам чиновника, это непростой объект из-за извилистого русла и выпусков Водоканала. «Мы полностью очищаем русло от всех нестабильных масс и укрепляем берег за счет щебня. В самых опасных местах будем укреплять дополнительно металлической сеткой, – рассказал Беляев. – Несколько раз начинались работы, по разным причинам завершить не удавалось. Не любая подрядная организация здесь может справиться, объект сложный».

На вопрос о том, как в таком случае на субподряд могла выйти компания с таким уровнем опыты, как «Мапрострой», Беляев ответил, что контракт с ней заключали до того, как он возглавил комитет. По уже выплаченному авансу идет работа по сверке с реально выполнненными работами.

О том, что компания «Мапрострой», которую привел на объект генподрядчик ГУП «Экострой», сорвала сроки и с ней расторгли контракт, «Фонтанка» писала в начале августа. Сейчас по одному из участков «Экострой» заканчивает работы сам, на второй привлечена компания ООО «СМУ СТМ».