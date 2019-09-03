МВД наградило 20-летнего таксиста из Перми, который спасал пассажиров автобуса после смертельного ДТП

Таксиста, который спасал раненых пассажиров автобуса в Перми, наградил общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю. Гражданин Киргизии Бекзат Максатбек получил благодарственное письмо и подарок.

Как пишет 3 сентября 59.RU, 20-летний таксист Максатбек одним из первых пришел на помощь людям, пострадавшим 17 августа в ДТП на Гайве (микрорайон в Перми, получивший название от протекающей неподалеку реки). Тогда, напомним, рейсовый автобус влетел в бетонную стену, погибла пожилая женщина.

В Перми Бекзат живет с родителями и младшим братом, таксистом работает два месяца. В тот день он отвёз клиента на Гайву и возвращался в центр города. На Ново-Гайвинской улице ему навстречу попался автобус № 53, а разъехавшись с ним, парень услышал удар.

«С правой стороны ехала машина, а я на обгон пошел, в этот момент автобус сзади меня уже врезался в стену. Я услышал громкий звук. Я остановился, развернулся и помчался к автобусу, — рассказывает водитель изданию. — Когда я подошел, был в шоке. В первую очередь я хотел вытащить из салона пассажиров».

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Молодой человек попытался открыть дверь, но она оказалась заблокированной. Тогда он залез в салон через разбитое стекло.

«В салоне было жуткое зрелище: все люди были в крови. Первым я достал маленького ребенка, потом хотел парня вытащить, но у него оказалась зажата нога, и я не смог этого сделать, — рассказал Бекзат. — Потом я вышел на улицу и решил снова открыть дверь, но у меня ничего не получилось, и пришлось опять залезть через окно. Там у женщины в руках был маленький ребенок, я его схватил и передал людям, которые уже подбежали к автобусу. К этому времени там было уже много людей».

Всего Бекзат достал из автобуса четырёх человек.

На таксиста обратили внимание после публикации видеозаписи аварии. На ней видно, что за мгновение до столкновения автобуса № 53 со зданием на встречную полосу выезжает такси. Водитель автобуса в это время резко сворачивает на обочину и врезается в здание. Сначала в сети обсуждалось мнение, что манёвр таксиста мог стать причиной аварии, но в МВД опровергли эту версию.

Накануне Бекзата Максатбека пригласили в Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю. Ему вручили благодарственное письмо и книгу, пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевой полиции.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников вручил благодарственное письмо Данилу Юлдашеву, который тоже спасал людей после аварии. Кроме того, среди тех, кто помогал пассажирам, был охранник соседнего магазина Дмитрий. Он достал из разбитого окна автобуса девочку и держал её на руках до прибытия медиков, поскольку на ногах стоять она не могла.