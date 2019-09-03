Сигнал SOS принят с тонущей яхты у Кронштадта. Капитан вызвал частных спасателей

У Кронштадта терпит бедствие частная яхта. Судно набирает воду через пробоину, его пытаются довести до берега.

О посланном сигнале SOS ранним утром 3 сентября сообщает ГУ МЧС Петербурга.

«Яхта получила пробоину у 3-го северного форта. Капитаном была вызвана частная организация. На борту один человек. Заявка поступила в 4.19», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Через пробоину яхта начала набирать воду. Спасатели установили помпу для откачки и начали буксировку к Ленинградской пристани Кронштадта. Она продолжается.