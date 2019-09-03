«Зенит» перевернул календарь. Какая команда сыграет в Лиге чемпионов

«Зенит» пережил самую грандиозную перестройку в истории. Вдумайтесь: команду за горячее лето-2019 покинули 18 игроков. По сути, дееспособный футбольный коллектив – основной состав плюс запасные. Отдел спорта «Фонтанки» прощается с героями и подводит итоги этой колоссальной чистки.

Действительно, старожилы не припомнят: последний раз так массово выпроваживали игроков из «Зенита» аж в мае 2006 года. Тогда перед приходом тренера мирового уровня Дика Адвоката Константин Сарсания, светлая память, умело пристроил весь откровенный неликвид, который собрал к тому моменту в петербургском клубе филантроп Властимил Петржела: филантроп — потому что покупку Ярослава Несвадьбы, сыгравшего за «Зенит» только один матч, ничем иным, кроме как любовью к человечеству, объяснить невозможно. Чешский защитник в итоге оказался в «Млада-Болеславе». Ян Флахбарт — в «Сигме», Величе Шумилокоски — в «Бурсаспоре», Драган Чадиковский — в словенском «Целе», Мартин Горак — в «Шиннике», Милан Вьештица — в «Ростове».

Нынешняя чистка объяснима: у нового руководства клуба наконец дошли руки не только до точечного усиления состава, которое помогло выиграть золотые медали, но и до системной работы с командой. «Фонтанка» неоднократно писала о трансферном наследии двух предшественников Сергея Семака: из покупок Мирчи Луческу ко двору пришлись лишь Андрей Лунев и Бранислав Иванович; кадровую кадриль Роберто Манчини в целом обсуждать неприлично, так коряво были обставлены трансферные потоки на вход и на выход.

Обращаем внимание на важную цитату. Совсем недавно генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обмолвился: мол, спортивный директор Хавьер Рибалта зимой сам положил заявление об уходе на стол. Оно и понятно, заводил испанца, скажем так, клан Александра Дюкова (что в целом объясняет скромность «Зенита» Семака в первое трансферное окно прошлым летом: оперативным управлением занимался-то клан Сергея Фурсенко); после многочисленных рокировок в руководстве клуба Рибалта откровенно не понимал, кто теперь главный. К удаче «Зенита» новое начальство смогло стремительно договориться с испанцем, результатом чего стало первое чемпионство за 4 года.

Трансферную деятельность «Зенита» минувшим летом можно разделить на несколько направлений: точечное усиление; работа на перспективу, связанная с новым лимитом на легионеров; избавление от груза прошлого и закончившиеся контракты; помощь в комплектовании ФК «Сочи».

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Точечное усиление

Петербургский клуб впервые за несколько лет оказался в групповом этапе главного клубного турнира планеты — Лиги чемпионов. Уже в мае было понятно, что команду ждет усиление. В июне в «Зените» появился бразилец Дуглас Сантос, левоногий защитник «Гамбурга», выступающего последние сезоны во второй бундеслиге. Сосед Халка по району созванивался перед трансфером в «Зенит» с Живанилду Виейрой де Соуза Халком и, получив исключительно положительные рекомендации, дал согласие на переход. Сантос с ходу прописался на левом фланге обороны, но в ряде матчей успешно выступал и на правом фланге, повысив конкуренцию среди имеющихся крайних защитников «Зенита» до предела. Более того, в ряде игровых эпизодов Сантос переходил на позицию в опорной зоне и картину не портил: сказывался опыт игры в роли центрального полузащитника в «Гамбурге».

Самое громкое приобретение «Зенита» — еще один бразилец, Малком. Воспитанник «Коринтиаса» провел первый блестящий сезон в Старом Свете в «Бордо» и сразу же перешел на повышение — в «Барселону». В Каталонии у флангового полузащитника не задалось: всего 15 игр за сезон и один гол. Впрочем, сбрасывать молодого — 22 года — футболиста со счетов было бы безрассудством: есть некоторые основания полагать, что «Барселона» сейчас — лучшая команда в мире, проиграть там конкуренцию — вовсе не приговор. Переход в «Зенит» накануне группового этапа Лиги чемпионов был разумным шагом бразильца с точки зрения выстраивания карьеры. Для «Зенита» трансфер тоже был удачей: 40 млн евро клуб будет выплачивать еще несколько лет, а потенциальная выгода от будущей перепродажи может затмить переходы Леандро Паредеса в ПСЖ или того же Халка в Китай. Увы, оценивать Малкома с игровой точки зрения пока не представляется возможным: бразилец провел на поле совсем немного времени (финальные отрезки встреч против «Краснодара» и «Динамо»), отметился удалением Артура Юсупова (именно в борьбе с Малкомом экс-футболист «Зенита» получил вторую желтую карточку). Собственно, в том же эпизоде новый полузащитник петербургского клуба получил мышечную травму и пропустил остаток лета.

Работа на перспективу

Со следующего сезона в Российской премьер-лиге действует новый лимит на легионеров: всего 8 иностранных футболистов в заявке на сезон. Понятно, что к новой действительности был смысл начинать готовиться загодя, с учетом предстоящего роста цен на игроков с российским футбольным гражданством.

«Зенит» в этих условиях точечно приобрел трех собственных воспитанников, выпускников клубной Академии, которые предыдущие сезоны набирались опыта в других клубах.

Первым после насыщенной сюжетными поворотами драмы в «Зенит» перебрался Алексей Сутормин. На счету Алексея один, без преувеличения блестящий, сезон в «Оренбурге». Полузащитник на неделю в июле побывал в «Рубине», но затем, осознав ошибочность решения, сделал правильный выбор и присоединился к «Зениту».

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Вторым петербургский клуб вернул вратаря Александра Васютина. Во многом решение о возвращении голкипера «Сарпсборга 08» стало реакцией на уход в «Ростов» Егора Бабурина.

Третьим после небольших раздумий — ЦСКА или «Зенит» – в родной город вернулся Данил Круговой, левоногий защитник «Уфы». По условиям соглашения, Круговой проведет в «Уфе» остаток сезона-2019/2020 и присоединится к петербургскому клубу аккурат к новому лимиту.

В последние два дня трансферного окна «Зенит» оформил сразу два перехода на вход. Сперва у «Порту» арендовали центрального защитника сборной Венесуэлы Йордана Осорио. А в понедельник у голландского «Витесса» был куплен воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев. Правый защитник выигрывал чемпионство в Чехии в составе «Спарты» (признавался лучшим игроком сезона), последние два года провел в Голландии (65 матчей, 2 гола, 9 голевых передач). С марта 2019 года вызывается в главную сборную по футболу.

Избавление от груза прошлого и закончившиеся контракты

Мы уже неоднократно писали, что в свой первый сезон работы в клубе из самого северного города-миллионера Семак столкнулся с невероятной проблемой: как совместить в одной команде два, по сути, не имеющих ничего общего между собой трудовых коллектива? С одной стороны, из краткосрочных аренд вернулись футболисты, которых приобретал клуб во времена Мирчи Луческу, а затем, после смены власти, уехали доказывать в другие клубы. Лучшая цитата из интервью Юрию Дудю Антона Евменова, возглавлявшего во времена румынского специалиста селекционную службу клуба: «Никогда не меняй Гарая на Новосельцева».

Бразилец Эрнани, который так и не смог доказать взыскательной петербургской публике, что он футболист, отправился в аренду в «Парму» (в первом туре клуб с севера Италии проиграл «Ювентусу», бразильский полузащитник провел неподалеку от Кристиано Роналду весь матч). Аренда подразумевает выкуп футболиста по итогам сезона.

Лука Джорджевич тоже не сумел убедить тренерский штаб «Зенита», что в свете нового лимита на легионеров может быть полезен, и был продан прямому конкуренту в борьбе за золотые медали «Локомотиву».

Эмилиано Ригони отправился в очередную аренду в Италию: год назад аргентинец пытался закрепиться в составе «Аталанты» (не вышло), теперь новое место работы – «Сампдория» из Генуи.

Денис Терентьев продлил контракт с клубом и отправился в аренду в «Уфу».

В июне с «Зенитом» в «Инстаграме» попрощались футболисты, которые провели на берегах Невы много лет и которые волшебным образом нашли большое количество поклонников за годы игры в Петербурге. Юрий Лодыгин уехал в аренду в Грецию еще в начале 2019 года, в «Олимпиакосе» не блеснул и перешел в турецкий «Газиентеп». Луиш Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» еще во времена Лучано Спаллетти, запомнился подкатом длиною в жизнь, последние сезоны не особо играл, настроения не портил, но девушку с родителями в свое время в «Эрмитаж» сводил. После конца контракта португалец вернулся на родину, в «Спортинг».

Еще один амбассадор «Эрмитажа», Клаудио Маркизио, расторг контракт с «Зенитом» в июле 2019 года. Парень, много сделавший для «Ювентуса», в «Зените», увы, не блеснул: забил два мяча, получил не первую травму колена, по информации «Фонтанки», не всегда был честен с тренерским штабом. Зато много пил кофе, рекламировал бренды, слушал в «сториз» «Инстаграма» Тиму Белорусских и выкладывал виды пентхауса дома, построенного Сергеем Матвиенко. Жаль, что к футболу это не имело никакого отношения.

За это трансферное окно так и не определилась судьба троих игроков: Эммануэля Мамманы, Роберта Мака и Матиаса Краневиттера. Последнего, к слову, включили в заявку клуба на сезон лишь за пару суток до конца трансферного окна. По информации «Фонтанки», уже на начало августа тренерский штаб «Зенита» четко осознавал, что в услугах этих футболистов вряд ли будет нуждаться.

«Зенит» и «Сочи»

Пожалуй, в современном футболе не было случая, когда из одной команды в другую в течение конкретного трансферного окна переходило столько футболистов. Со стороны в определенный момент стало казаться, что «Зенит» и ФК «Сочи» — клубы-побратимы по линии портовых городов. Посудите сами: в команду Дмитрия Точилина перешло аж 8 футболистов петербургского клуба.

Эльмир Набиуллин переходил в «Зенит» примой «Рубина» и в потенциале футболистом сборной России, однако петербургский отрезок откровенно скомкал, проиграл позицию Евгению Чернову, у которого заканчивался контракт (немыслимое дело в современном футбольном контексте: обычно никто не дает играть футболисту, с которым предстоит расставание), а затем и вовсе перестал попадать в заявку.

Дмитрий Полоз, когда-то блиставший в «Ростове» времен Курбана Бердыева в Лиге чемпионов, в Петербурге столкнулся с равнодушием Роберто Манчини (скажем так: не главный тренер «Зенита» был заинтересован в трансфере нападающего из Ростова в Петербург), а затем не смог убедить и Семака.

Кристиан Нобоа в составе «Зенита» стал трехкратным чемпионом России, но тяжелая травма в августе 2018-го, возраст и паспорт футболиста сборной Эквадора не оставили шансов коллеге Семака по центру поля в золотом «Рубине»-2008.

Отдельные аплодисменты достаются спортивной службе клуба: пристроить (не уверен, что подходит глагол «продать») Ивана Новосельцева после предыдущих сезонов в команду мастеров — это показатель профпригодности. Некогда владыка «Инстаграма», в последние годы из содержательного отметился только сомнительным расставанием с женой, Екатериной Кейру. Отдельная загадка: как такой футболист мог оказаться в «Зените»?

Старательный Ибрагим Цаллагов, перешедший в «Зенит» из «Крыльев», где он был одним из лидеров, также отправился цементировать опорную зону на берегу Черного моря. Компанию ему составил Андрей Мостовой, интересный атакующий полузащитник, который за основную петербургскую команду не сыграл, но неплохо выглядел в составе «Зенита-2». «Зенит» оставил возможность вернуть его, если дела пойдут хорошо.

Главной потерей стало расставание с Антоном Заболотным. Габаритный форвард из Липецка забил за «Зенит» один гол, сделал юмористический золотой пас на Себастьяна Дриусси в Грозном в прошлом сезоне и до последнего отказывался покидать Петербург. По словам комментатора Геннадия Орлова, Антон увидел в руководстве «Сочи» кого-то из сотрудников ФК «Тосно» и напрягся: слишком сильна была память о времени, проведенном в компании с корюшкой, лосем и Борисом Пайкиным. Тем не менее к началу августа топ-менеджмент обоих клубов нашел нужные слова, и гроза манекенов базы в Удельном парке отправился в самый протяженный город России. Важная деталь: футболисты «Сочи» не могли забить в первых пяти турах, и только после перехода Заболотного размочили графу «Забитые мячи»: Полоз забил первый гол команды Точилина в элите российского футбола с пенальти, который заработал Антон. В следующем туре отличился уже сам Антон.

Последним в «Сочи», уже незадолго до старта буйства костров рябин, отправился Миха Мевля. Словенский защитник в свое время переходил в петербургский клуб из «Ростова», в футбол у Семака практически не играл, а после покупки Осорио стал пятым лишним в центре обороны.

Федор Погорелов,

«Фонтанка.ру»

P.S. Особняком стоит удивительный сюжет, заслуживающий отдельного упоминания. В игре против «Енисея» Александр Анюков вышел в последний раз в игровой футболке «Зенита». Сложно поверить: 14 сезонов провел немногословный парень с берегов Волги на берегах Невы. Капитан, непосредственный участник всех финалов, лидер, надежа и живая легенда. В июне объявили: будет играющим тренером. По фразе «спрашивайте у руководства», оброненной в конце мая в подтрибунке «Газпром-арены», было понятно: Анюков не хочет заканчивать. Весь июнь работал в общей группе, поддерживая статус «играющего». А потом бац — и перешел в «Крылья Советов» на сезон. По информации «Фонтанки», несмотря на годы, проведенные в Петербурге, и вовлеченность в жизнь города, Анюков всегда хотел вернуться домой, в Самару. В современном футболе, в котором обидчики манекена до последнего держатся за свой условный квадратный метр имени профессора Преображенского, это решение не может вызывать ничего, кроме уважения. Тем интереснее будет матч против «Крыльев».

Ф. П.