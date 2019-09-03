Акции «Сургутнефтегаза» резко выросли на новостях о том, что компания развяжет свой кошелек с 3 трлн рублей

Акции НК «Сургутнефтегаз» растут третий день подряд, но 3 сентября котировки бьют рекорды — к 12:00 обыкновенные акции подорожали сразу на 20%.

Вчера после серьезного ралли, поднявшего котировки обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» примерно на 10%, торги закрылись на отметке в 30,85 рубля. Но уже на открытии цена пробила потолок в 31 рубль, а к 12 часам были зафиксированы сделки по 37,29 рубля за бумагу. После этого произошла небольшая коррекция, примерно до 36 рублей.

Ожидания инвесторов связаны с созданием «Сургутнефтегазом» дочерней компании ООО «Рион», которая, как полагают аналитики, может заняться вложениями в финансовые инструменты огромных накоплений «Сургутнефтегаза». Речь идет о 3 трлн рублей, которые скопились на счетах нефтяной компании к этому времени.