«Не убежит, надёжно закреплён». Робот Фёдор готов лететь с орбиты в Казахстан

Робот Фёдор, сконструированный в Петербурге, возвращается на Землю. Космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов уже усадили его в корабль «Союз МС-14». Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами ведется НАСА.

Как сообщает РИА Новости 3 сентября, расстыковка «Союза МС-14» и МКС запланирована на 21.13 мск 6 сентября. Посадка состоится в Казахстане 7 сентября в 00.35 мск.

«Фёдора мы победили, усадили в кресло. Закрепили его металлическим наколенником, притянули все локти. Там, где нужно, в пазы вставили», – сообщил Овчинин, добавив, что робот «не убежит, надежно закреплен».

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Фёдор участвовал в экспериментах на МКС 30 и 31 августа, 1 сентября. Первые пару дней Скворцов в экзоскелете находился в модуле «Звезда», дистанционно управляя роботом. За тем, как космический помощник выполняет команды, следил Овчинин. Испытания не прошли гладко. Так, сначала Фёдора никак не могли включить. Затем робота заподозрили в воровстве фотографий для «Твиттера».

Робот Фёдор для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С. П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания. Посадка «Союза МС-14» с Фёдором в Казахстане намечается в ночь на 7 сентября.