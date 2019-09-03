Пулково ждёт бума лоукостеров. Аэропорт может получить 7-ю степень авиационной свободы до конца 2019 года

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, рассчитывает получить от Минтранса 5-ю и 7-ю степени авиационной свободы, которые расширят возможности для иностранных перевозчиков, до конца 2019 года. Об этом сообщил 3 сентября на пресс-конференции генеральный директор компании Леонид Сергеев.

«Мы первый региональный аэропорт, и мы создаём прецедент, поэтому с нами работают», – сказал он. Заместитель главы комитета по транспорту Алексей Львов сообщил, что власти Северной столицы тоже принимают участие в переговорах. «Мы получили добро от первого лица страны, сейчас находимся в переговорах с Минтрансом», – сказал он.

Статуса свободного неба оператор Пулково добивается уже несколько лет. В июле стало известно о том, что ВВСС снова обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить 5-ю и 7-ю свободу воздуха, то есть снять ограничение на полеты в третьи страны для иностранных компаний.

По словам Леонида Сергеева, получение статуса «открытого неба» позволит Пулково привлечь иностранных перевозчиков, в первую очередь лоукостеров. В результате пассажиропоток Пулково может вырасти с нынешних 20 млн до 35 млн человек к 2025 году. Прежний прогноз предполагал увеличение перевозок до 25 млн человек к 2023 году.