На Украине отменили депутатскую неприкосновенность. Этот шаг Зеленский анонсировал в инаугурационной речи

Верховная рада Украины на пленарном заседании 3 сентября приняла закон об отмене неприкосновенности для украинских народных депутатов.

«За внесение изменений в законопроект №7203 (об изменении статьи 80 Конституции Украины касательно депутатской неприкосновенности) проголосовали 373 народных избранника <...> Для принятия закона необходимо было не менее 300 голосов нардепов», – сообщает 3 сентября издание «Страна.ua».

В Раду сегодня прибыл также президент Владимир Зеленский, который пригрозил депутатам лишением неприкосновенности еще в мае. В июне он дал им 2 месяца, чтобы подготовить соответствующий законопроект.

Согласно украинскому законодательству, депутатская неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года. Под действие его попадет и экс-президент Украины Петр Порошенко, который является фигурантом более десятка уголовных дел, но пока пользуется иммунитетом от уголовного преследования как действующий депутат парламента страны.