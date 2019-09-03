За деньги и «из иной личной заинтересованности». В Березовском инспектор ГИБДД придумывал ДТП для знакомого

Бывший инспектор ГИБДД города Березовский Свердловской области отправится в колонию за «липовые» ДТП. Он оформлял выдуманные аварии, чтобы водители получали страховые выплаты.

Как сообщает 3 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области, осенью 2017 года старший инспектор ГИБДД ОМВД России по городу Берёзовскому по просьбе своего знакомого оформил материалы и справки об инсценированных ДТП, внеся туда ложные данные о повреждениях машин, дате, месте, времени и участниках. Эти документы автовладельцы затем использовали, чтобы получить страховые выплаты.

Всего задокументировано 3 таких случая в сентябре-октябре 2017 года, а хозяева якобы пострадавших в этих ДТП автомобилей получили от страховщиков выплаты на общую сумму более 1 миллиона рублей. За два случая инспектор получил взятки в размере 12 и 14 тысяч рублей, а третью «аварию» он оформил «из иной личной заинтересованности», пишет портал E1.RU.

«Выявили и задержали нечистого на руку представителя ГИБДД сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. 24 мая 2018 года его с позором изгнали из системы МВД за проступок, порочащий честь органов внутренних дел», – сообщил изданию пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Березовский городской суд признал 36-летнего бывшего инспектора виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконные действия) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Несмотря на отрицание причастности к преступлениям, мужчину приговорили к 4 годам в исправительной колонии общего режима, отмечает следственный комитет.