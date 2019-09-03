Пристегнитесь, вас везет шпион. В «Яндекс.Такси» работают два водителя с данными офицера ГРУ из дела Солсбери

Работающие в «Яндексе» таксисты получили возможность скрывать свои настоящие данные на случай конфликтов с пассажирами. «Фонтанка» нашла водителей, которые оформились на работу по удостоверению офицера ГРУ Анатолия Чепиги, обвиненного британской полицией в отравлении разведчика Скрипаля.

Найти клонированных Чепиг помог программный комплекс для службы такси «Яндекс.Таксометр». В разделе «Проверка водителя» имеется функция поиска по номеру удостоверения. Данные офицера ГРУ были опубликованы в Сети в октябре 2018 года. По состоянию на 3 сентября 2019-го в системе «Яндекса» по правам Чепиги зарегистрировались три человека. Водитель из Самарской области, используя номер удостоверения разведчика, в базе зарегистрировался под другими именем и фамилией. Он был уволен (отключен от системы «Яндекса») в январе 2019-го. Жители Челябинской области и Забайкалья фигурируют в «Таксометре» как Анатолии Чепиги и по-прежнему имеют возможность принимать заказы, следует из информации программного комплекса.

Анатолий Чепига стал известен после отравления в британском Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в апреле 2018 года. В Лондон он летал под псевдонимом Руслан Боширов, выяснила «Фонтанка». Исследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала в Сети водительские права Чепиги.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Фонтанке» прокомментировали возможность водителей работать под чужими данными: «Чтобы пройти регистрацию и получить доступ к заказам сервиса, недостаточно просто указать данные, нужно пройти обязательную проверку водительского удостоверения и фотоконтроль транспортного средства».