В проектах Setl Group начали работу 2 новых школы и 6 детских садов

Setl Group

8 социальных объектов, построенных Setl Group, открылись в первые дни сентября в разных районах Петербурга и в Мурино. Это 2 общеобразовательных школы и 6 муниципальных садиков. Вместе они примут почти 2 тысячи ребят.

Церемонию открытия школы №619 в Калининском районе посетила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, а два новых детских сада в Мурино на территории ЖК «GreenЛандия» открыл глава региона Александр Дрозденко.

В Красногвардейском районе, на территории ЖК «ЗимаЛето», свои двери распахнула для ребят общеобразовательная школа с углубленным изучением математики №491 на пр. Энергетиков, 9, к. 5, стр.1. В новом здании для 450 учеников готовы 2 бассейна, кабинеты для учебы и творчества, а во дворе – большая спортивная зона с футбольным полем. В этом же жилом комплексе помимо школы состоялось открытие детского сада на 190 детей с бассейном – ГБДОУ № 3 Красногвардейского района. В здании по адресу пр. Энергетиков, д. 11, корп. 4, стр. 1 спроектированы спортивный и музыкальный залы, помещения для кружков, спальни, медицинский кабинет и помещения для индивидуальной работы с детьми психолога и логопеда. Во дворе полностью благоустроена игровая зона, площадки с теневыми навесами и спортивная площадка. Установлены яркие горки и комплексы для лазания.

Кроме того, 2 сентября начали работу три садика в Приморском районе. Среди них – два встроенных двухэтажных детских сада на 120 мест в жилом комплексе высокого комфорт-класса «МореОкеан». Они стали отделениями муниципального детского сада №59. Setl Group ввел жилой комплекс в эксплуатацию с опережением сроков сдачи: второй корпус – на 8 месяцев раньше. Благодаря чему и малыши смогли пойти в детский сад уже в этом сентябре. Садики расположены по адресам: ул. Яхтенная, 34 и ул. Яхтенная, 28.

Еще один детский сад (№30) открылся для малышей в Приморском районе по адресу пр. Королева, 76. Это уже второй построенный холдингом Setl Group детский сад в жилом комплексе «Чистое небо». Современное здание сможет принять 190 малышей. Садик оснащен бассейном. Трехэтажное здание отличается яркой внешней отделкой. Для оформления фасадов была выбрана белая и светло-зеленая штукатурка, пространства рядом с окнами выделены акцентами голубого цвета. В садике общей площадью 5,3 тыс. кв. м все продумано до мелочей: так, чтобы детям было удобно. Спроектированы залы для музыкальных, учебных и физкультурных занятий, бассейн площадью 6 на 3 метра, столовая и медицинский кабинет. Установлен современный пассажирский лифт. Во дворе Setl Group оборудовал 8 игровых площадок с теневыми навесами для детей младшей, средней, старшей и подготовительной групп и две площадки для ясельной. Спортивная зона включает в себя площадки для подвижных игр и занятий гимнастикой.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/zimaleto/declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations

ЖК "МореОкеан" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations