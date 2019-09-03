Лукашенко: Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной. – Прим. ред.) полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», – заявил Лукашенко, выступая во вторник, 3 сентября, в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня, сообщает Интерфакс.

По его словам, белорусской стороне пришлось радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. «Ну а там, где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных, – жди терроризма», – сказал президент.