Россия станет гарантом соглашения между запрещенным в РФ «Талибаном» и США. Американцы готовятся покинуть Афганистан

Российский МИД заявил, что именно Россия станет посредником в исторической договоренности между талибами и американской администрацией.

«США и талибы настаивают на том, чтобы Россия присутствовала при возможном подписании договоренностей», – цитирует 3 сентября заявление замглавы МИД РФ Игоря Моргулова ТАСС.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ уже заверили, что российская сторона готова стать гарантом.

Напомним, что 2 сентября спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад анонсировал соглашение с движением «Талибан», согласно которому американцы покидают пять баз в исламской республике, а талибы начинают сотрудничать с правительством и не позволяют боевикам использовать Афганистан для действий против Соединенных Штатов и их союзников. Окончательное решение по поводу дальнейших действий США в Афганистане примет президент Дональд Трамп.

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Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

Движение «Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.