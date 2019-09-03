Россия и Монголия подписали бессрочный договор о дружбе

Президент России Владимир Путин и монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга 3 сентября подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами, ограничения срока действия он не имеет, сообщает пресс-служба Кремля.

Подписание документа состоялось в рамках официального визита российского президента в Улан-Батор.

Помимо этого, Россия и Монголия подписали ещё восемь документов, среди которых соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству, а также протокол о возобновлении действия соглашения об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе.

Позднее Путин в Улан-Баторе примет участие в торжествах в честь 80-летия Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Ранее Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил, что указанный договор будет иметь бессрочный характер. По словам президента, документ подготовлен на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Интервью опубликовано на сайте Кремля.