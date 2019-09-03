Оскорбившую жертв наводнения в Тулуне чиновницу отстранили от работы. Но проверка еще не закончилась

Пресс-секретарь президента России рассказал, что руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич временно сняли с должности. Комментарий прозвучал после визита Владимира Путина в пострадавшие районы.

«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», – цитирует 3 сентября заявление Дмитрия Пескова RT.

Ранее Владимир Путин отреагировал на запись с голосом, который приписывают Ирине Алашкевич. На фрагменте женщина назвала местных жителей «бичевней» и «быдлом». «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», – сказал 2 сентября президент, выразив надежду на то, что «губернатор примет соответствующее решение».

При этом в пресс-службе областного правительства рассказала об отпуске начальницы. «Ирина Викторовна находится в отпуске, в который она была отправлена губернатором на время экспертизы аудиозаписи. Проверка еще не завершена. Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет», – такой комментарий получил «Интерфакс» от правительства области.