Оскорбившую жертв наводнения в Тулуне чиновницу отстранили от работы. Но проверка еще не закончилась
Пресс-секретарь президента России рассказал, что руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич временно сняли с должности. Комментарий прозвучал после визита Владимира Путина в пострадавшие районы.
«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», – цитирует 3 сентября заявление Дмитрия Пескова RT.
Ранее Владимир Путин отреагировал на запись с голосом, который приписывают Ирине Алашкевич. На фрагменте женщина назвала местных жителей «бичевней» и «быдлом». «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», – сказал 2 сентября президент, выразив надежду на то, что «губернатор примет соответствующее решение».
При этом в пресс-службе областного правительства рассказала об отпуске начальницы. «Ирина Викторовна находится в отпуске, в который она была отправлена губернатором на время экспертизы аудиозаписи. Проверка еще не завершена. Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет», – такой комментарий получил «Интерфакс» от правительства области.
Справка:
После летнего визита Владимира Путина в Тулун в Интернете появилась аудиозапись. На ней женский голос называет местных жителей «бичевней» и «быдлом», комментируя их реакцию на визит главы государства. В голосе якобы узнали руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич. Сама она заявила, что запись подделка. Две экспертизы показали противовоположные результаты: одна нашла признаки монтажа, вторая же показала, что запись подлинная. До окончания расследования Алашкевич отстранили от работы.