5 лет за твит с призывом расправы над детьми силовиков. Блогер Синица выслушал приговор

Менеджер из Подмосковья Владислав Синица получил пять лет колонии общего режима за твит про детей силовиков.

Как сообщает 3 сентября «Медиазона», судья Елена Абрамова признала Синицу виновным в разжигании ненависти с угрозой насилия. Накануне прокурор запросила для него в качестве наказания шесть лет колонии.

По существу дело рассмотрели за два дня. В суде были допрошены два нацгвардейца. Оба заявили, что увидели пост Синицы и восприняли его как угрозу.

Напомним, в начале августа СК сообщил о задержании 30-летнего жителя Подмосковья, который под псевдонимом «Макс Стеклов» призвал в «Твиттере» расправляться над детьми гвардейцев, устраивавших жёсткие задержания 27 июля в Москве.