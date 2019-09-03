Все на улицу. Первый учебный день в школе в Соляном сорвало короткое замыкание

С эвакуации начался учебный год в школе в центре Петербурга. Пока повара готовили обед, коротнуло печку.

Как сообщили утром 3 сентября в ГУ МЧС по городу, в ведомство поступила заявка из школы №181, что находится в Соляном переулке, 12. К тому моменту, когда к учебному заведению прибыл первый расчет, 350 человек были уже на улице — сработала автоматическая противопожарная сигнализация. На кухне произошло короткое замыкание в электропечи.

«После проветривания учебный процесс будет восстановлен», – отметили в пресс-службе.