Смерть на Колтушском шоссе: на встречку выехал мотоциклист. Мотоцикл разорвало

Один человек погиб и один тяжело пострадал в ДТП между Всеволожском и Колтушами.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 3 сентября около 7:10 на 33-м километре дороги Санкт-Петербург – посёлок имени Свердлова – Всеволожск мужчина 1988 года рождения на мотоцикле «Ямаха» без государственных регистрационных знаков выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фордом Фокусом» под управлением мужчины 1955 года рождения.

Мотоциклист погиб на месте. Его пассажирка, женщина 1995 года рождения, в тяжёлом состоянии госпитализирована.

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Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что мотоцикл от удара развалился на части. Сотрудники ГИБДД на месте регулирует движение.

Артём заметил мотоциклистов незадолго до аварии: «Видел их утром, ехали под 100, девушка, сидевшая сзади, была без шлема, проехали мимо меня, через пару секунд видел их лежащими на дороге».