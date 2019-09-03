«Под присмотром хороших докторов». Розенбаум подтвердил, что он в больнице

Народный артист Александр Розенбаум лично подтвердил информацию о своей госпитализации и выразил надежду на то, что «всё будет хорошо».

«Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», – ответил исполнитель журналисту «Комсомольской правды», который до него дозвонился вечером 2 октября.

Автор публикации поделился тем, что голос у автора «Вальса-бостон» «бодрый». Розенбаум сокрушался, что «слили в прессу информацию» и попросил собеседника «не писать лишнее». Он выразил надежду, что концертный график с 21 сентября проблемы со здоровьем не собьют.

Напомним, что информация о том, что артист перенес операцию и якобы находится в реанимации в московской больнице, появилась вчера утром. «Фонтанка» дозвонилась до супруги певца и продюсера, но обе категорически все отрицали. Впрочем, уже к вечеру продюсер Белла Купсина подтвердила сведения, но оговорилась, что хирургическое вмешательство было «плановым и необходимым».

Ссылку на публикацию КП вывесили на странице артиста «ВКонтакте». Вчера админы удалили вопросы поклонников о здоровье музыканта, а теперь вообще закрыли возможность комментировать посты в сообществе.