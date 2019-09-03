Главу МВД Грузии выдвинули в премьер-министры. Участники протестов в Тбилиси требовали его отставки

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула главу МВД страны Георгия Гахарию на пост премьер-министра. В соответствии с конституцией, кандидата в премьеры должен утвердить парламент, затем он представит депутатам обновленный состав правительства, которому парламент должен вынести вотум доверия. Процедура занимает две недели, сообщает 3 сентября РБК со ссылкой на грузинский «Первый канал».

Накануне в отставку с должности премьера подал Мамука Бахтадзе, который возглавлял грузинское правительство с июня 2018 года. До этого он был министром финансов. Свое решение Бахтадзе объяснил тем, что стране нужны новые лица в политике.

Гахария занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера с ноября 2017 года. Протестующие требовали его отставки после митинга 20 июня, который прошел в центре Тбилиси, считая его ответственным за задержание демонстрантов. Акция была вызвана инцидентом в грузинском парламенте при участии депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера. Демонстранты собрались у здания парламента с политическими требованиями. Полиции для разгона митингующих пришлось применить слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В столкновениях пострадали 240 человек.