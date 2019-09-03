Трое на Гражданском похитили автомобиль с человеком внутри

Трое украли автомобиль в Калининском районе Петербурга. Угонщиков не смутило, что внутри был пассажир.

По данным «Фонтанки», преступление было совершено в ночь на 2 сентября. Житель Горелово обратился в полицию и рассказал, что в полночь на проспекте Науки стал объектом разбойного нападения. Неизвестная троица избила его, затем мучители сели в его «Шевроле Ланос» и уехали. Интересно, что в салоне в этот момент находился 33-летний друг владельца, уроженец Таджикистана, имеющий вид на жительство в США. Впрочем, спустя полчаса его высадили на Воронцовском бульваре – с закрытой черепно-мозговой травмой он попал в руки к медикам.

Опергруппа задержала одного из налетчиков тем же вечером. Им оказался неработающий 22-летний молодой человек. «Шевроле Ланос» нашёлся на у дома 104/2 по Гражданскому проспекту.