Денежная «подушка» государства побила рекорд. «Кубышка» выросла десятикратно

Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах российского госсектора в 2018 году выросла десятикратно — до рекордных 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом 3 сентября сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и Центробанка.

Отмечается, что в 2017 году госсектор накопил 380 миллиардов рублей, а в 2018 году государство смогло собрать денег практически столько же, сколько вся банковская система страны (3,9 трлн рублей).

Резко выросшая «денежная подушка» государства, как отмечает РБК, стала следствием консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов идут в копилку.

В 2018 году по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы Минфин закупил валюты на 4,1 трлн руб., а в 2019 году перечислил деньги в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В 2019 году закупки валюты в резервы продолжаются, поскольку российская нефть на рынке стоит дороже, чем цена отсечения в бюджете (65,3 доллара за барр. в январе–июле против 41,6 доллара). С января по июль на эти цели направлено почти 1,9 трлн рублей.