В Петербурге избили гостя из Мексики, спустившегося с лайнера. В недружелюбии тот обвинил таксистов

Гражданин Мексики пострадал от рук неизвестных перевозчиков в Петербурге утром 2 сентября.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), помощь 45-летнему иностранцу оказывали врачи скорой помощи в городе Ломоносов. У мексиканца диагностировали ушибы лица. При этом сам он не смог назвать ни адрес временного проживания, ни место избиения. Заявил только, что стал жертвой неких таксистов. Потерпевший представился служащим круизного судна Regal Princess, пришвартовавшегося в акватории Невской губы.

Напомним, граждане североамериканского государства не впервые за последние пару месяцев становятся жертвами преступников в Северной столице. Так, в июле мексиканцев избили и пытались ограбить у Дворцового моста. Заодно досталось и гражданину Германии. Друг иностранцев из Петербурга хотел показать им «безопасную Россию».