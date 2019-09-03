Ночью в Петербурге «Яндекс.Такси» приехало в забор, а «Яндекс.Драйв» – в другую машину

Несмотря на то, что погода в Петербурге испортилась и дороги стали мокрые, сообщений об авариях в соцсетях пока не очень много.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 3 сентября пишут о ночном ДТП с «Яндекс.Такси» и вечернем с «Яндекс.Драйв».

Таксист снёс светофор и ограждения на перекрёстке улиц Котина и Маршала Казакова. Пострадавших нет, пишет очевидец.

Реклама



Вечером 2 сентября на перекрёстке улиц Типанова и Ленсовета «Яндекс.Драйв» поехал прямо со второго ряда, хотя знаки предписывают со второго ряда только поворот направо, рассказывает очевидец. Второй участник на тёмном автомобиле поворачивал с третьего ряда направо (знаки разрешают ехать прямо и направо) и, видимо, не заметил ехавший прямо «Яндекс.Драйв».