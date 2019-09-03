Пожар на конюшне под Петербургом, где сгорели все лошади, стал уголовным делом. Полиция увезла найденную на пепелище канистру

Уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества возбудили после пожара в конюшне в посёлке Стеклянный Всеволожского района Ленобласти. Не выжило ни одно животное, поджигатель оставил в качестве улики емкость из-под горючего.

Ранним утром 2 сентября на ранчо «Идальго» огонь уничтожил конюшню, две хозпостройки и девять племенных лошадей. Животные сгорели живьём. Хозяйка сообщила «Фонтанке», что пожар мог стать следствием поджога: владелице якобы ранее угрожали, и все это она фиксировала в своем заявлении в полицию.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), следователи полиции приехали на место и изъяли грунт с найденной канистрой. После чего возбудили дело по 167-й статье Уголовного кодекса.

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Подсчитан и ущерб. По предварительной информации, хозяйка «Идальго» из-за пожара потеряла 7 миллионов рублей.