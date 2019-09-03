Теперь уже точно осень: в Петербург пришли аномальные пробки

«Жёлтых» 6 баллов с утра в Петербурге не было давно, практически с весны. 3 сентября сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал их уже в 8:36: «Загруженность автодорог Санкт-Петербурга необычно высока. Сейчас в городе 6 баллов, что на 3 балла выше обычного».

В «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора», естественно, царит школьная тема, поминают и песню Шуфутинского (напомним, для «Фонтанки» он записал отдельное обращение).

«Яндекс.Пробки» пока сообщают только о 7,5-километровой пробке на внутреннем кольце КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной (в 8:36), а также о 8-балльной загруженности проспекта Маршала Жукова в центр, что на 5 баллов выше обычного (в 8:39).

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«Яндекс.Карты» же демонстрируют множество красных участков:

на севере КАД пробка около 5 км на внешнем кольце,

на юге внешнее кольцо стоит от ЗСД от Пулковского шоссе,

краснеет Народная улица, где идёт ремонт.

Пробки растянулись на въездных магистралях: Таллинском, Пулковском, Московском, Петрозаводском, Колтушском шоссе, на Дороге жизни, в Мурино, на Выборгском шоссе. Вероятно, в город едут не только жители пригородов, но и петербуржцы-дачники.