Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 66.62р
73.17р
10:15 03.09.2019
Расширенный поиск

Происшествия
03.09.2019 08:54
Печать

В Забайкалье в танке утонул военный. Машина заглохла на четырехметровой глубине

Инструктор по управлению танком утонул во время учений по подводному вождению в воинской части под Читой. Об этом 3 сентября сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.

По данным портала, инцидент произошел 30 августа. Источники рассказали, что танковый полк проводил учения. На глубине четырех метров боевая машина заглохла. Водитель-механик смог выбраться, а инструктор погиб.

Агентство «Чита.ру» добавляет, что погибший служил по контракту. Военному было 24 года, у него остались жена и дочь.

Гибель контрактника-инструктора на полигоне в Забайкальском крае РБК подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа. Комиссия ВВО и правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

 

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
РСТИ (Росстройинвест)
03.09.2019 09:00

РСТИ (ГК Росстройинвест) построит детский сад на 220 мест в ЖК Terra

Холдинг РСТИ спроектирует и построит отдельно стоящий детский сад на 220 мест в рамках реализации проекта класса бизнес-лайт «Terra» у Пионерского сада. Начало строительства запланировано на 2022 год, ввод в эксплуатацию – на 2024 год, после чего детский сад будет передан на баланс города.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
02.09.2019 17:33

В ЖК «Северная долина» открылись третья школа и шестой детский сад

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии третьей общеобразовательной школы и шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина».
ГК «Полис Групп»
02.09.2019 17:20

ГК «Полис Групп» организовала детский праздник в поддержку профессии строитель

В честь Дня знаний ГК «Полис Групп» совместно с детским городом профессий «Кидбург» организовали праздничную программу для детей «Строим вместе с ГК «Полис Групп»!
Setl Group
02.09.2019 16:06

Хвойная аллея украсила открывшуюся школу в Красногвардейском районе

2 сентября состоялось открытие новой общеобразовательной школы №491, построенной Setl Group в ЖК «ЗимаЛето». В день открытия школы ее двор украсили 16 вечнозеленых туй. Их посадили сами ребята, им помогали строители и учителя.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
02.09.2019 15:51

В Санкт-Петербурге на проспекте Космонавтов открылась школа № 525, построенная «Эталон ЛенСпецСМУ»

2 сентября 2019 года в Московском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие школы № 525, расположенной по адресу: пр. Космонавтов, 59, строение 1.
pixabay.com
02.09.2019 15:25

19 сентября - круглый стол на тему: «С эскроу и без эскроу. Новые и старые реалии строительного рынка»

Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол на тему «С эскроу и без эскроу. Найдите 10 отличий. Новые и старые реалии строительного рынка»
Glorax Development
02.09.2019 14:30

Детский сад в «Английской миле» сдан в эксплуатацию

Компания Glorax Development получила разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения на 95 мест, построенного в рамках второй очереди жилого комплекса «Английская миля» на Петергофском шоссе.
ПАО «Группа ЛСР»
02.09.2019 14:14

Старт продаж квартир в зеленом квартале «Цветного города»

«Группа ЛСР» пополнила предложение в жилом комплексе «Цветной город». Стартовали продажи в доме №1 квартала №19, который расположен ближе всего к зеленым зонам и реке Охте.
Setl Group
02.09.2019 12:54

Губернатор Ленобласти открыл два детских сада в ЖК «GreenЛандия»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 2 сентября принял участие в торжественной церемонии открытия двух детских садов в ЖК «GreenЛандия» в Мурино. Садики по адресу Графская ул., 8 и 12 к. 2 построил и оборудовал холдинг Setl Group.
Setl Group
02.09.2019 11:44

В ЖК «Полюстрово Парк» открылась новая школа

Для 825 ребят из Калининского района учебный год начался в новой современной школе, построенной холдингом Setl Group во дворе ЖК «Полюстрово Парк».
Группа ЦДС
02.09.2019 11:13

Начал работу детский сад в жилом комплексе ЦДС «Приневский»

Государственный детский сад на 180 мест открылся в Невском районе Санкт-Петербурга, в жилом комплексе ЦДС «Приневский».
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
31.08.2019 10:00

Центр мебели и интерьера «Кубатура» стал издателем журнала «Интерьер&Дизайн»

C удовольствием представляем жителям Санкт-Петербурга новый интерьерный журнал.