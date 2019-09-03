В Забайкалье в танке утонул военный. Машина заглохла на четырехметровой глубине

Инструктор по управлению танком утонул во время учений по подводному вождению в воинской части под Читой. Об этом 3 сентября сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.

По данным портала, инцидент произошел 30 августа. Источники рассказали, что танковый полк проводил учения. На глубине четырех метров боевая машина заглохла. Водитель-механик смог выбраться, а инструктор погиб.

Агентство «Чита.ру» добавляет, что погибший служил по контракту. Военному было 24 года, у него остались жена и дочь.

Гибель контрактника-инструктора на полигоне в Забайкальском крае РБК подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа. Комиссия ВВО и правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.