«Альфа-частицы, которые могут вызвать микроожоги в легких». Детский сад в Кемеровской области закрыли из-за радиации

Работу детского сада «Аленка» в Мариинске приостановил Мариинский городской суд Кемеровской области. В помещениях нашли радиоактивный газ радон, сообщается на сайте суда 3 сентября.

Уровень радона, при норме не более 200 Бк/м3 (беккерель — единица измерения радиоактивного источника — Прим.ред), был превышен в игровых комнатах, медицинских и методическом кабинетах, а также в кабинете заведующей. Как следует из сообщения суда, он достиг от 218,14 до 262,34 Бк/м3.

В холле одного из зданий уровень содержания радиоактивного вещества составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы — 851,76 Бк/м3.

В суде подчеркнули, что продукты распада радона выделяют, альфа-частицы, которые могут вызвать микроожоги в легких, а также онокологические заболевания. Кроме того, они негативно влияют на иммунную, кроветворную и половую функции человека.

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Десткий сад на улице 40 лет Победы закрыли на 30 суток. Представители согласились с требованиями и устраняют нарушения.