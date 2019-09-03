«Это просто катастрофа». В Раде оценили ситуацию с запасами угля на Украине

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» и глава Независимого союза горняков Михаил Волынец назвал катастрофой ситуацию с запасами угля в стране. По его мнению, проблема грозит обернуться «развалом энергетической системы».

«Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем за соответствующий период прошлого года. В прошлом году мы имели проблемы накопления угля на складах, а сейчас это просто катастрофа» – цитирует 3 сентября депутата РБК со ссылкой на телеканал Zik.

Парламентарий указал, что новому руководству Украины следует приложить усилия для решения этой проблемы, поскольку в стране могут начаться ограничения подачи электроэнергии предприятиям и впоследствии их остановка.

Он также добавил, что проблема с накоплением угля на складах связана с ситуацией ценообразования на энергоресурсы.

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О возможных сложностях с отопительным сезоном из-за дефицита угля ранее заявлял представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус. Он также заявлял, что споры с «Газпромом» по контракту на транзит могут повлиять на рынок газа на Украине.

Действующий контракт с «Газпромом» истекает 31 декбаря 2019 года. В этот же период планируется запусить вторую нитку газопровода «Северный поток-2».

Крупнейшим реэкспортером российского угля на Украину. В 2018 году стала Белоруссия, увеличив поставки с 0,6 тысячи тонн до 588,5 тысячи тонн. При этом Россия ужесточила санкции против Украины, фактически запретив экспортировать в страну российскую нефть, нефтепродукты и уголь.