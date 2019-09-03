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Происшествия
03.09.2019 07:51
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«Дориан» забрал уже пять человек. Власти США прогнозируют десятки миллиардов долларов ущерба

Жертвами урагана «Дориан» на Багамских островах стали минимум пять человек. Все погибшие жили на острове Абако на севере региона, сообщает 3 сентября Reuters со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.

Чиновник рассказал, что береговая охрана смогла спасти на Абако несколько тяжело раненых людей, их доставили в больницу.

По данным Национального центра по слежению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре урагана составляет около 230 километров в час. На побережье штата Флорида ураган обрушится в ближайшее время. Власти объявили Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили чрезвычайное положение и эвакуируют около миллиона человек.

Добавляется, что подобного «дориану» урагана не случалось с 1992 года. Предполагаемый ущерб от стихии может составить от 25 до 40 миллиардов долларов.

В прошлом году американцы серьезно пострадали от урагана «Майкл»: погибло 74 человека, были повреждены тысячи зданий, сотни — уничтожены. Разрушения от урагана сравнили со взрывом фугасной авиабомбы GBU-43, известной как «мать всех бомб». Порывы ветра внутри урагана достигали 250 км в час.

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