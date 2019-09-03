Военным готовятся передать атомную подлодку «Князь Олег». Крейсер уйдет в Тихоокеанский флот

Ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» «Князь Олег» должен поступить в распоряжение флота. Атомная подводная лодка войдет в состав Тихоокеанского флота.

Для крейсера уже подготовили экипаж, который находится в Северодвинске и готовится принять субмарину, пишет 3 сентября Lenta.ru со ссылкой на источники в Главкомате Военно-морского флота (ВМФ) газеты «Известия».

Изначально подлодку хотели отправить в состав Северного флота, однако планы Минобороны изменились.

Вместе с «Князем Олегом» в составе Тихоокеанского флота будет четыре ракетных подлодки: три субмарины проекта «Борей» и ракетный крейсер «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар», который перебросили с Северного флота в 2008 году.

Для ВМФ России планируется построить десять ракетных крейсеров четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А». Атомные подлокди могут переносить до 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава-30» с радиусом действия более 9 тысяч километров.