Владелец S7 заявил, что авиация в России рискует «превратиться в пиявку, которая досасывает деньги»

Российская авиация рискует превратиться в «пиявку, которая будет досасывать деньги», если получит самолеты «неправильного размера». Таким мнением поделился владелец S7 Владислав Филев с газетой «Ведомости» 3 сентября.

Филев рассказал изданию, что присутствовал на совещании по развитию региональной авиации, на котором, по его словам, представитель Минпромторга сообщил, что принято решение не делать Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на 75 мест, поскольку на него нет спроса.

При этом Филев напомнил, что S7 заказала 75 самолетов такой вместимостью. «Но на совещании было сказано, что наше соглашение с ГСС («Гражданские самолеты Сухого») ничтожно», — добавил он.

Филев подчеркнул, что если авиация получит самолеты «неправильно размера», то это обернется тем, «что авиация из отрасли, которая генерирует для страны прибыль и ВВП, превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги». «Нежелание Минпромторга слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям», — добавил он. Филев добавил, что гражданский авиапром в стране глубоко убыточная отрасль и привел пример компаний, летающих на SSJ-100, выручка которых на 60% состоит из дотаций.

Реклама



В пресс-службе Минпромторга газете прокомментировали, что информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что соглашение о намерениях с S7 рассматривается как перспектива развития программы частно-государственного партнерства в области авиастроения.

«Гражданские самолеты Сухого» рассказали о планах создать SSJ-100 на 75 мест зимой 2018 года. Правительство выделит на создание самолета 6 млрд руб.