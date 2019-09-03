«Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает». Путин отреагировал на оскорбления жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в Сети аудиозаписи, на котором женский голос оскорбляет жителей пострадавшего от наводнения Тулуна. Президент высказался о скандальной аудиозаписи в ходе своего повторного визита в Иркутскую область. Видеозапись общения президента с жителями города опубликовал в Instagram пользователь Артем Павлечко.

«Я первый раз об этом слышу. Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — сказал президент 2 сентября.

После летнего визита Владимира Путина в Тулун в Интернете появилась аудиозапись. На ней женский голос называет местных жителей «бичевней» и «быдлом», комментируя их реакцию на визит главы государства. В голосе якобы узнали руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич. Сама она заявила, что запись подделка. Две экспертизы показали противовоположные результаты: одна нашла признаки монтажа, вторая же показала, что запись подлинная. До окончания расследования Алашкевич отстранили от работы.