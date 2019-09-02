На Украину прибыл новый посол Британии Мелинда Симонс

На Украину прибыл новый посол Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симонс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Британская дипломатка подтвердила неизменную позицию правительства Соединенного Королевства по политической и практической поддержки Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", – отметила Симонс.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль поблагодарила за четкую недавнюю позицию официального Лондона за отсутствие на сегодня оснований для возвращения России в "Большую семерку" и пригласила британскую сторону к более тесному взаимодействию в вопросе децентрализации в Украине и развития местных общин.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыл новый посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер.