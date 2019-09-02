«Успели заметить только падающую тележку». В Красном Селе автобус протащил застрявшую в дверях бабушку

Пенсионерка попала в заложники захлопнувшихся дверей автобуса в Красносельском районе Петербурга. Транспорт протащил пассажирку по асфальту. Для водителя происшествие осталось незамеченным.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях 2 сентября, около 21.30 на остановке на улице Массальского водитель автобуса №149 не заметил заходящую в салон бабушку. Пожилую даму придавило дверьми. Транспорт двинулся вперёд, протащив пассажирку по асфальту.

«Успели заметить только падающую тележку и крик бабушки», — цитирует очевидцев паблик «Транспортный коллапс».

По словам горожан, пенсионерка разбила об асфальт лицо, у неё порвалась одежда. Скорую пострадавшей не вызывали, горожанка уехала на следующем автобусе.