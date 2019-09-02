Власти Майами потребовали срочно убрать с улиц все электроскутеры

Власти города Майами во Флориде дали указание компаниям Bird, Bolt, Uber’s Jump, Lime, Lyft и Spin в срочном порядке убрать с улиц города все прокатные самокаты и скутеры.

Такие меры власти предпринимают в преддверии надвигающегося урагана Дориан, который в это воскресенье прошел над Багамами и направляется в сторону Флориды, пишет 2 сентября Autoevolution. Предполагается, что он достигнет берегов Америки в период с ночи понедельника до утра среды.

Дориан, начавшийся, как сильный шторм, достиг к концу прошлой недели ураганной силы ветра в 300 километров в час. Двигаясь в сторону Флориды, он может незначительно ослабнуть, оставаясь в пределах скорости ветра в 280-290 километров в час.

Прокатные компании заявили, что, безусловно, выполнят указания властей, тем более что аналогичные меры принимаются и в других городах Флориды, где есть прокат скутеров. Более того, на время шторма прокатные и каршеринговые компании также намерены поставить большинство своих автомобилей на прикол в безопасных местах.

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Прокат скутеров набрал в последнее время популярность в курортных районах Флориды. Как правило, скутеры свободно располагаются на улицах, а не группируются на специальных прокатных станциях, как это часто бывает с велосипедами (например у нас в Петербурге). Из-за этого буквально брошенные где попало скутеры представляют собой серьезную опасность при ураганных ветрах, которые нередко срывают крыши с домов и выбрасывают далеко на берег лодки. Такие ветра способны поднять высоко в воздух легкие скутеры и превратить их в настоящие смертоносные снаряды.

Прокатные компании будут готовы вернуть свой микротранспорт на улицы, как только минует опасность, но не раньше, чем получат добро от местных властей. Об этом, в частности, в беседе с изданием заявил представитель компании Lyft, оперирующий 244 скутерами на улицах Майами. На время урагана все они будут надежно заперты на складе.