Происшествия
«Там часто в перегонки играют». На трассе под Петербургом грузовик смял микроавтобус
Большегруз не поделил дорогу с микроавтобусом в Приозерском районе Ленобласти 2 сентября. Об аварии на Приозерском шоссе в социальных сетях рассказали очевидцы.
ДТП произошло в районе поворота на посёлок Орехово. На опубликованных в социальных сетях снимках запечатлены последствия столкновения: автобус оказался смят, у большегруза разбито стекло в кабине.
«Там они часто в перегонки играют, страшно бывает», — комментируют автолюбители.
По информации отдела пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в аварии получил травмы средней тяжести один из водителей. Пострадавшего госпитализировали.