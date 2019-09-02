«Там часто в перегонки играют». На трассе под Петербургом грузовик смял микроавтобус

Большегруз не поделил дорогу с микроавтобусом в Приозерском районе Ленобласти 2 сентября. Об аварии на Приозерском шоссе в социальных сетях рассказали очевидцы.

ДТП произошло в районе поворота на посёлок Орехово. На опубликованных в социальных сетях снимках запечатлены последствия столкновения: автобус оказался смят, у большегруза разбито стекло в кабине.

«Там они часто в перегонки играют, страшно бывает», — комментируют автолюбители.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в аварии получил травмы средней тяжести один из водителей. Пострадавшего госпитализировали.