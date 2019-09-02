Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории

Ураган «Дориан», ранее обрушившийся на Багамские острова, снизился до 4 категории. Об этом сообщил директор Национального центра США по слежению за ураганами Кен Грэхем.

Скорость ветра урагана снизилась до 155 миль в час, рассказал он в видео, выложенном в Twitter—аккаунте центра. При этом категория 5 по шкале Саффира – Симпсона присваивается ураганам со скоростью не менее 156 миль в час.

Ожидается, что в дальнейшем «Дориан» будет перемещаться на север, в район штатов Джорджия, а также Южная и Северная Каролина. В этих регионах уже ввели чрезвычайное положение и объявили эвакуацию там, где с вероятностью 90-95% пройдет циклон. В других регионах действует специальное предупреждение, согласно которому местные жители должны покинуть дома по звуковому сигналу.

Ранее из-за приближения «Дориана» началась эвакуация жителей штатов Джорджия и Южная Каролина, а также девяти прибрежных округов Флориды