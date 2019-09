Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории

Ураган «Дориан», ранее обрушившийся на Багамские острова, снизился до 4 категории. Об этом сообщил директор Национального центра США по слежению за ураганами Кен Грэхем.

