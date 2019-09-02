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Власть
02.09.2019 22:53
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Джонсон призвал голосовать против отсрочки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал законодателей не голосовать за дальнейшую отсрочку выхода страны из Евросоюза (Brexit), передает The Guardian.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября. Ранее группа парламентариев представила законопроект, который обязывает Джонсона продлить срок Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет. Голосование за эту инициативу назначено на 3 сентября. По словам Джонсона, в Брюсселе чувствуют, что депутаты пытаются найти способ продлить Brexit и «завтра они будут вместе с Джереми Корбиным (лидером оппозиции) голосовать за бессмысленное затягивание».

«Но если они это сделают (проголосуют за отсрочку), они просто выбьют почву из-под позиции Великобритании и сделают любые дальнейшие переговоры абсолютно невозможными», — сказал Джонсон, выступая со специальным заявлением.

Он призвал депутатов голосовать против инициативы Корбина, чтобы показать Брюсселю единство британских политиков.

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«Я хочу, чтобы все знали – нет обстоятельств, при которых я буду просить Брюссель об отсрочке. Мы выходим 31 октября, без всяких ‘’но’’», — заключил британский премьер.

28 августа королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном приостановку в работе парламента с 9-12 сентября до 14 октября. У парламентариев будет всего лишь несколько заседаний перед запланированным выходом Великобритании из ЕС, который должен состоятся 31 октября.

Сам премьер объяснил свою просьбу намерением представить новую законодательную повестку в ходе ежегодной речи королевы перед началом новой парламентской сессии. Он заверил депутатов в том, что у парламента все еще будет «достаточно времени» для обсуждения Brexit.

Британия должна была покинуть Евросоюз ещё 29 марта 2019 года, но после того, как депутаты трижды проголосовали против соглашения, которое бывший премьер Тереза Мэй согласовала с блоком, ЕС предоставил Великобритании отсрочку до 31 октября.

Источник: RNS

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