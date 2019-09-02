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Авто
02.09.2019 22:39
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Самый быстрый серийный автомобиль «догнал» болиды: Bugatti разогнали почти до 500 км/ч

Самый быстрый серийный автомобиль «догнал» болиды: Bugatti разогнали почти до 500 км/ч

Специально подготовленный предсерийный прототип Bugatti Chiron впервые преодолел барьер скорости в 300 миль в час (482 км/ч). До этого таких скоростей достигали только болиды, специально созданные для побития рекордов скорости.

Как сообщается в пресс-релизе Bugatti 2 сентярбя, 2 августа 2019 года автомобиль под управлением победителя гонок в Ле Мане Энди Уоллеса на треке Эхра-Лессиен в Нижней Саксонии достиг скорости в 490,484 километра в час (304,773 мили/час). Таким образом, компания Bugatti стала первым автопроизводителем, практически серийный автомобиль которого вплотную приблизился к рубежу скорости в 500 километров в час.

Рекордная скорость была достигнута на прямом участке тестовой трассы длиной 8,8 километра, при этом Chiron преодолевал по 136 метров за каждую секунду. Для этого Уоллесу пришлось удерживать педаль газа полностью выжатой в пол в течении 70 секунд. За два километра до конца прямой гонщику необходимо было начать торможение, поскольку в поворот машина должна была войти на скорости не выше 200 километров в час, иначе удержать её на трассе было бы невозможно.

«Bugatti снова показала, на что способна, – гордо заявил после рекордного заезда президент компании Стефан Винкельман. – Мы уже не раз доказывали, что мы строим самые быстрые машины в мире».

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Bugatti – рекордсмен не только по скорости, но и по «аппетитам» автомобиля. Конкретно Chiron, согласно цифрам, приводимым компанией, расходует 35 литров на 100 км в городском цикле и 15,2 литра – за городом. Эти цифры, конечно, относятся к езде с нормальной скоростью, на треке машина полностью осушает бак за 12 минут. Chiron за это время преодолеет расстояние около 100 километров.

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