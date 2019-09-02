СМИ узнали о новой схеме обмена заключёнными между Россией и Украиной

Российская сторона планирует использовать новую схему работу с уголовными делами при обмене заключёнными с Украиной. Об этом сообщает «Коммерсант» 2 сентября.

Изначально предполагалось отправить 24 украинских моряка вместе с материалами расследования на Украину. Однако после консультаций со следователями ФСБ, которые ведут расследование, и надзирающими за ними прокурорами в передачу моряков было решено внести коррективы. По некоторым данным, они могут покинуть «Лефортово» не со своим делом, а с его заверенной нотариусом копией. Связано это с тем, что власти Украины с самого начала признавали уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий.

Предполагается, что, отправив моряков на родину, ФСБ сохранит их дело в оригинале. С его материалами ознакомят адвокатов обвиняемых, которые, скорее всего, будут работать не по договорам, а по назначению, после чего они поступят на утверждение в Генпрокуратуру, а из нее в суд. Последний рассмотрит уголовное дело в заочной форме. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом подобный суд возможен, если обвиняемых не выдали стране, которая осуществляет их уголовное преследование. Вступивший же в силу приговор может быть использован в качестве доказательства законности преследования моряков, которые, очевидно, после освобождения обратятся с жалобами на действия властей России в Европейском суде по правам человека.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной должен был состояться до 1 сентября. Удерживаемые на Украине россияне пока остаются в следственном изоляторе и не готовятся к обмену. Неделю назад источники РБК сообщали о подготовке обмена по схеме «33 на 33».