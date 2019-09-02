В Москве задержали журналиста Илью Азара

Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

"Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", – написал Азар.

Позже Азар написал, что задержан по статье 20.2 КоАП – за нарушение правил организации митинга и то, пробудет в полиции – Красносельском ОМВД – всю ночь.

Азар был организатором ряда акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и политзаключенных.