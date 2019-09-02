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Общество
02.09.2019 22:03
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Основатель Floyd Роджер Уотерс выступил у здания Форин-офиса в поддержку Ассанжа

Британский рок-музыкант, автор текстов и музыки группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в понедельник вечером с мини-концертом в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания МВД Великобритании в центре Лондона, передает РИА  Новости. Цель акции – не допустить экстрадиции Ассанжа.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В настоящее время суд рассматривает дело об экстрадиции основателя Wikileaks, слушания по существу должны начаться в конце февраля – начале марта 2020 года.

"Видеть то, как они (полиция) его выносят, сажают в микроавтобус и увозят, было ужасно. Когда его сажали в машину, он призвал британский народ сопротивляться. И сопротивляться нужно, чтобы предотвратить экстрадицию", – заявил Уотерс в ролике-приглашении на акцию.

Собравшиеся приветствовали появление музыканта радостными криками и лозунгами в поддержку Ассанжа. Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks. Он призвал поддержать обвиняемого публичными акциями и призвал каждого поставить себя на место родителей Ассанжа.

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"Это грустно. Ассанж заперт в камере 24 часа. Я рад, что здесь собралось много людей и слушает меня сейчас... Я прошу вас поставить себя на место родителей этого человека, который может провести всю жизнь в тюрьме. Все мы братья и сестры и все мы несем ответственность друг за друга", – сказал музыкант и исполнил песню Pink Floyd Wish You Were Here.

Перед собравшимися выступил брат Ассанжа Гэбриэл.

"В прошлом месяце я посетил брата в тюрьме. Моя дочь, когда узнала, что Джулиан тюрьме, спросила, что он сделал и за что его держат за решеткой... Я и все мои родственники просим главу МВД заблокировать экстрадицию Джулиана в США", – сказал Гэбриэл Ассанж.

Среди собравшихся на митинге были и служащие расположенных поблизости госструктур, возвращавшиеся домой с работы. Работники МВД с интересом наблюдали за происходящим из окон. Гражданские активисты раздавали листовки в защиту Ассанжа, левацкие газеты и наклейки. Митинг охраняли около полутора десятков полицейских.

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