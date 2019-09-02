Владельцы спорткаров и «Харлеев» напряглись: в Париже тестируют «шумовые радары»

В Вильнёв-ле-Руа, юго-восточном пригороде Парижа, приступили к тестированию устройства, названного «шумовой радар». Оно состоит из четырех микрофонов и способно определить, какое именно транспортное средство и какой именно уровень шума издает в городском потоке.

Во Франции уже действуют законы, позволяющие задерживать и штрафовать транспортные средства за излишний шум, но пока полиция могла выявлять немногих слишком явных нарушителей, пишет Digital Trends. «Шумовой радар» позволит полиции определять их прямо «на ходу», выделяя нарушителей даже в плотном потоке машин.

Радар был создан французской некоммерческой экологической организацией Bruitparif, специализирующейся на мониторинге «шумового загрязнения». Bruitparif отслеживает уровень шума в окрестностях французской столицы с помощью 45 специальных стационарных станций собственной конструкции.

Официальный представитель муниципалитета Вильнёв-ле-Руа заявил, что власти города ничего не имеют против «Ferrari или Harley-Davidson, но иногда их владельцы любят продемонстрировать мощь своих машин, а этот шум реально беспокоит жителей».

При этом, отмечает Digital Trends, в Европе введены правила для электромобилей, по которым они наоборот, должны издавать шум, если движутся со скоростью менее 20 километров в час.