«Зенит» продал 17-го футболиста за два месяца

Защитник футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля сменил команду. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, 29-летний футболист перешёл в ФК «Сочи».

Детали сделки не разглашаются.

Миха Мевля перешёл в «Зенит» 31 августа 2017-го. За сине-бело-голубых он провел 43 матча и забил 1 мяч. Вторую половину прошлого сезона отыграл в «Ростове» на правах аренды.

Миха Мевля стал 17 футболистом, покинувшим «Зенит» этим летом. Ранее сменили команду: Юрий Лодыгин («Газиантеп», Турция), Эрнани («Парма», Италия), Луиш Нету («Спортинг», Португалия), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио ( без клуба), Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный (все – «Сочи»), Александр Анюков («Крылья Советов»), Егор Бабурин («Ростов»), Лука Джорджевич («Локомотив»), Эмилиано Ригони («Сампдория»).